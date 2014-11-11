В этом году Львовщина ничего не получила из 140 миллионов, выделенных на ремонт дорог - ОГА

В 2014 году Львовская область не получила ни копейки из 140 млн грн, предусмотренных Кабинетом министров на ремонт наиболее проблемных участков дорог области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции и.о. председателя Львовской облгосадминистрации Юрий Турянский.

По его словам, единственное, что удалось сделать, - договориться с подрядными организациями, которые "на свой страх и риск инвестировали в ремонт дорог почти 20 млн грн".

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"За последние 10 лет проводился только ямочный ремонт, а капитального строительства не было. Поэтому сегодня пожинаем плоды ненадлежащего отношения к строительству дорог", - отметил Турянский.

Он сообщил, что 10 ноября на заседании коллегии ОГА было принято решение обратиться в Министерство финансов относительно реального выделения средств до конца этого года.