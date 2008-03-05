Регионал Журавко занял свое привычное место - кресло Яценюка

Народные депутаты из фракции Партии регионов блокируют трибуну и президиум парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, также заблокирована правительственная ложа, а в дверях президиума и правительственной ложи установлены кресла, препятствующие проходу в сессионный зал.

В кресле председателя ВР Украины расположился народный депутат Украины Алексей ЖУРАВКО (фракция Партии регионов). Он работает на своем ноутбуке.

В сессионном зале размещены воздушные шарики с надписью «НАТО нет» и флаги Украины.

Как известно, в 9.45 начались консультации председателя ВР Украины Арсения ЯЦЕНЮКА с лидерами фракций парламента.

Народные депутаты в сессионном зале читают газеты и разговаривают между собой. Несколько народных депутатов из фракции ПР, в частности Тарас ЧОРНОВИЛ, Василий ГУРЕЕВ работают на ноутбуках.