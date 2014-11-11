В России признали законным назначение Савченко психиатрической экспертизы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение вынес судья Басманного суда Артур Карпов по результатам рассмотрения жалобы стороны защиты Савченко.

Он сообщил, что это решение можно оспорить в Московском городском суде.

Перед оглашением решения суда Савченко на украинском языке заявила, что в ходе экспертизы у нее пытались выяснить некоторые подробности ее личной жизни, в частности, почему она не вышла замуж после прохождения службы в Ираке. Савченко подчеркнула, что по таким признакам можно судить половину российских военнослужащих, служивших в Чечне.

Читайте такжеАдвокат Савченко не уверен, что она скоро появится в Верховной РадеВ ходе оглашения судебного решения конвоиры запрещали вести сьемку на мобильные телефоны, по непонятным причинам вытолкали из зала корреспондента российского телеканала НТВ и требовали тишины. Однако на это требование никак не реагировал черный служебный ротвейлер конвоиров - он постоянно лаял и рычал.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там летчицу обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в СИЗО в Воронеже. Оттуда Савченко перевезли в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по спискам партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

28 октября Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Савченко - за незаконное пересечение государственной границы.