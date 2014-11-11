Еще 4 военных освободили из плена боевиков

Об этом сообщил советник министра обороны Украины по вопросам обмена пленными Василий Будик в Facebook.

«Сегодня были освобождены ещё 4 бойца! Огромное спасибо всем, кто принял участие в освобождение наших ребят», - написал он.

«Список освобожденных: Яретик Иван – «Айдар»; Шокрута Александр – 24-я танковая бригада; Стус Петр – гвардеец; Вакуленко Максим – «Айдар», - добавил Будик.

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