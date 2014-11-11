Еще 4 военных освободили из плена боевиков
16:13, 11 ноября 2014Политика
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Из плена боевиков освобождены четыре украинских военнослужащих.
REUTERS
Об этом сообщил советник министра обороны Украины по вопросам обмена пленными Василий Будик в Facebook.
«Сегодня были освобождены ещё 4 бойца! Огромное спасибо всем, кто принял участие в освобождение наших ребят», - написал он.
«Список освобожденных: Яретик Иван – «Айдар»; Шокрута Александр – 24-я танковая бригада; Стус Петр – гвардеец; Вакуленко Максим – «Айдар», - добавил Будик.
Читайте такжеБоевики «ДНР» остановили процесс обмена пленными с украинскими военнымиНапомним, по данным одного из лидеров переговорной группы по освобождению и обмену пленными Владимира Рубана, по состоянию на 8 ноября в плену у боевиков оставались до 500 украинских военных.
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