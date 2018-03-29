МИД: нельзя продлевать договор о дружбе с РФ, потому что она "грубо" его нарушила

Ранее в МИД были против расторжения этого договора до того момента, как были завершены все досудебные процедуры в международных судах из-за действий РФ против Украины.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подчеркивает, что Украина должна определиться относительно дальнейшей судьбы Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией до октября-ноября этого года.

Об этом дипломат заявила в эфире "Радио НВ".

"Мы должны определиться с позицией до октября-ноября этого года о продлении действия этого договора. Мое мнение заключается в том, что нельзя продлевать этот договор, поскольку Россия грубо уже его нарушила, особенно, что касается последних выборов, проведенных в Крыму, - выборов президента Российской Федерации", - отметила замминистра.

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По ее словам, в МИД были против расторжения этого договора до того момента, как были завершены все досудебные процедуры в международных судах из-за действий РФ против Украины.

"Сейчас все дела против России уже находятся в судах ... Поэтому у нас нет никаких сомнений, что этот договор не выполняется, и в новых реалиях мы должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты разрешения споров между странами", - подчеркнула Зеркаль.

"Я надеюсь, что здравый смысл все же когда-то одержит победу над агрессией. Я не знаю, в какой форме это будет, но я знаю, что любые отношения с Россией должны уже строиться на совершенно иных основаниях и исходить совсем из других реалий, чем это было в 1990-х", - подчеркнула заместитель главы МИД.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины подготовило различные предложения по Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, среди которых предполагается возможное его приостановление частично или полностью, или даже его денонсация.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия нарушала этот договор еще до начала агрессии в 2014 году.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией - соглашение, в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности другой стороны. Верховная Рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, а Госдума - 25 декабря 1998 года. Согласно договору, обе страны гарантируют гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в том же объеме, что и своим гражданам, кроме случаев, установленных национальным законодательством государств или их международными договорами.