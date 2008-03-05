Госдеп США: Россия выбрала не лучший способ решения газового вопроса с Украиной

США призывают Россию и Украину решить вопрос с поставками газа "прозрачными методами и в соответствии с коммерческими реалиями". Об этом заявил журналистам официальный представитель госдепартамента США Том Кейси. Он подчеркнул, передает ИТАР-ТАСС, что "сокращение поставок топлива - не лучший способ решения вопроса".

"Мы хотели бы видеть этот вопрос решенным", - сказал Т.Кейси. По его словам, "данный спор подчеркивает необходимость более открытых отношений между Россией и Украиной в газовой отрасли". Он также отметил необходимость "прогнозируемого потока энергоресурсов на Украину и остальной европейский рынок".

Касаясь поднятой журналистами темы о том, что председатель совета директоров "Газпрома" Дмитрий Медведев избран новым президентом России, Т.Кейси сказал: "Вне зависимости от того, кто возглавляет компанию сейчас или в будущем, мы никогда не хотим, чтобы такие коммерческие споры доходили до сокращений поставок, что создает проблемы не только для Украины, но и, возможно, для Западной Европы или других стран". Он также добавил, что "мы никогда не хотели бы видеть, что кто-либо использует поставки нефти или газа как политическое оружие".

Т.Кейси выразил надежду на то, что "обе стороны могут решить вопрос по оплате, погашению долгов". Он также обратил внимание на "важность альтернативных маршрутов поставок нефти и газа для того, чтобы избегать потенциальных проблем".

Прайм-ТАСС