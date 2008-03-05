Ющенко дал отмашку переговорам о переформатировании коалиции - эксперт

Новые досрочные выборы в настоящее время маловероятны, поскольку большинство политических сил не готовы покинуть парламент. Такое мнение в интервью «Немецкой волне» выразил эксперт центра экономических и политических исследований им. Разумкова Юрий Якименко. Ранее с заявлением о возможности начала консультаций относительно роспуска парламента выступила Раиса Богатырева.

По мнению Юрия Якименко, слова Раисы Богатыревой являются четким сигналом президента для политических сил начать переговоры о переформатировании существующей коалиции. По его мнению, роспуск Верховной рады может быть выгодным предлогом для президента Ющенко легитимным способом отстранить от власти Юлию Тимошенко. Впрочем, о досрочных выборах пока в действительности не идет речь, потому что для самого Ющенко здесь есть довольно много угроз, говорит эксперт. «НУНС» сама находится в состоянии внутренних конфликтов и результаты на внеочередных выборах могут оказаться меньше, чем на предыдущих выборах. Также нет оснований надеяться на успех нового президентского проекта, особенно в конкуренции с такими игроками как Партия регионов и БЮТ», - считает Якименко. Если все же начнутся консультации о роспуске парламента, эксперт не исключает возможности, что Партия регионов и БЮТ консолидируют силы против президента.