Литвин: у Януковича остался последний патрон

У Партии регионов есть два кита, на котором они держат своих сторонников, - язык и НАТО. Эти две составляющих тесно связываются с третьим вопросом - тесные отношения с Россией. Так в интервью УНИАН Владимир Литвин объяснил причины неуступчивости ПР в вопросе разблокирования Верховной Рады.

«Язык фактически отодвинули на второй план, даже те решения, которые были приняты относительно русского языка как регионального местные власти отменили, - обратил внимание политик. Поэтому у них остался, если хотите, «последний патрон», и они последовательно придерживаются тактики «последнего рубежа», чтобы у избирателей не было разочарования».

Еще одним моментом Литвин назвал то, что «Партии регионов психологически тяжело смириться с тем, что, имея самую большую фракцию, они не имеют шансов попасть сейчас во власть. Это чрезвычайно сложно для политической силы - пережить потерю власти. Я это могу критически сказать по собственному опыту», - добавил политик.

Ну, и конечно же доступ к распределению должностей и доступ к собственности. «Не все еще приватизировано в стране, подчеркнул Литвин. - Остались такие лакомые куски, как Одесский припортовый, Николаевская “Заря”, “Турбоатом”, Укртелеком... Немного земли... Все вместе и порождает такое острое противостояние. Даже если примирение на определенное время состоится, впереди - новые противостояния».

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