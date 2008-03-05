Тимошенко едет в Бельгию. Отдохнуть от газовых пробелм?
02:28, 05 марта 2008Политика
1455
Премьер стабилизирует опасный мир
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 5-6 марта посетит с рабочей поездкой Королевство Бельгия. Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров.
В частности, 6 марта Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в международной конференции “Женщины: стабилизируя опасный мир”. Участие в конференции примут также ведущие мировые женщины-политики и общественные деятели.
В рамках рабочего визита премьер-министр Украины проведет ряд двусторонних встреч: с Государственным секретарем США Кондолизой РАЙС, министром иностранных дел Германии Франком Вальтером ШТАЙНМАЕРОМ, Президентом Республики Финляндия Тарье ГАЛОНЕН и спикером парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter