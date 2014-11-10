Главарь боевиков "ДНР" Губарев вернулся в Донецк - СМИ

Один из террористических лидеров Павел Губарев выписан из больницы и прибыл в Донецк. Об этом ТАСС сообщил его представитель.

"Он выписан из больницы, прибыл в Донецк и чувствует себя нормально. В ближайшее время он расскажет о своих планах на дальнейшую жизнь", - отметил собеседник агентства.

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В середине октября неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился Губарев. После обстрела автомобиль врезался в столб. Потерпевший в бессознательном состоянии был доставлен в одну из больниц Ростова-на-Дону. Как тогда отмечала супруга Губарева Екатерина, огнестрельных ранений у пострадавшего нет, травмы были получены при столкновении машины со столбом.

Напомним, бывший член неонацистского движения РНЕ Павел Губарев объявил себя "народным губернатором" Донецкой области на начальной стадии российской операции по дестабилизации Донбасса.