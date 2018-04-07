Парасюк рассказал, чего очень боится Порошенко

Президент просыпается с мыслью "как еще раз обмануть людей", отметил нардеп.

Народный депутат Владимир Парасюк заявил, что президент Петр Порошенко"очень боится потерять власть".

Украинский лидер просыпается с мыслью "как еще раз обмануть людей" и с этой мыслью засыпает, рассказал политик во время чата на "Главреде".

"И когда общество считает, что власти плевать на людей, то это неправда. Они вас боятся", — отметил собеседник.

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По словам нардепа, бывали случаи, что он видел, как в Верховной Раде "какой-то политик читал комментарии под своим постом, и на его глазах было видно, что ему страшно".

"Потому действие, которое он сделал, возмутило общество", — добавил Парасюк.