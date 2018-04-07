Парасюк рассказал, чего очень боится Порошенко
11:37, 07 апреля 2018Политика
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Президент просыпается с мыслью "как еще раз обмануть людей", отметил нардеп.
Парасюк сказал, чего очень боится Порошенко / фото president.gov.ua
Народный депутат Владимир Парасюк заявил, что президент Петр Порошенко"очень боится потерять власть".
Украинский лидер просыпается с мыслью "как еще раз обмануть людей" и с этой мыслью засыпает, рассказал политик во время чата на "Главреде".
"И когда общество считает, что власти плевать на людей, то это неправда. Они вас боятся", — отметил собеседник.
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По словам нардепа, бывали случаи, что он видел, как в Верховной Раде "какой-то политик читал комментарии под своим постом, и на его глазах было видно, что ему страшно".
"Потому действие, которое он сделал, возмутило общество", — добавил Парасюк.
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