Российское ТВ выдало очередной фейк: в Украине легализируют проституцию (видео)

На этот раз жертвами очередной грязной псевдосенсации стали украинские девушки.

По замыслу авторов сюжета, украинские власти "всерьез намерены легализовать проституцию. Они надеются, что продажная любовь спасет от краха экономику страны".

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В сюжете говорится, что секс-услуги с патриотическим уклоном — последняя модная тенденция на Украине.

"На интернет-аукционах девушки предлагают себя бойцам нацгвардии. Минимальная ставка — 10 гривен. Свидание — с тем, кто предложит больше. Новые девушки, желающие отдаться бойцам, то и дело появляются на сайте", - сообщают пропагандисты, имея в виду волонтерские инициативы, когда деньги с "платных" свиданий девушек и парней идут на благотворительность.

Только вот авторы ролика умолчали, что на таких "аукционах" речь об интиме и понятиях "отдаться" не идет.

Кроме того, в сюжете Украина представлена как настоящий полигон для секс-туристов из Европы.

"Те, кто устал ждать заграничного принца, выдвигаются на поиски самостоятельно. В Чехии проституток из Украины стало столько, что для них даже выпустили специальный учебник с картинками. Девушкам напоминают: предохраняйтесь, проверяйтесь, а если что — бегом к доктору. По данным Международной организации миграции, сегодня каждая четвертая проститутка в Европе — уроженка Украины. Несмотря на визовые барьеры, евроинтеграция идет полным ходом. По мнению экспертов, это только начало — ведь на Украину надвигается экономический коллапс", - говорят авторы ролика.