Шуфрич: слава Богу, машину не на голову бросили

"В борьбе за свободу Николая Рудьковского понес небольшие потери”. Так регионал Нестор Шуфрич в интервью Украинской правде объяснил, почему ходит с перебинтованной ногой.

В ответ на уточняющий вопрос, наехал ли нардепу на ногу автомобиль, или его таки бросили, Шуфрич подтвердил: “бросили”. А на замечание, что “когда машину бросают на ногу, то от ноги мало что остается…” ответил так: “Слава Богу, не на голову бросили, а на ногу. Ногу придавило колесом, когда опустили автомобиль после попытки перенести его. Приятного было мало, но надеюсь, что и это тоже пройдет...”

Невзирая на увечье Шуфрич интересуется состоянием здоровья и социалиста Николая Рудьковского, который стал опосредствованной причиной нанесения вреда здоровью нардепа. Говорит, “ребята его посещают, я с ним созваниваюсь. Когда мне пришлось быть на перевязке, я зашел к нему. Лежит, готовится к операции. Хирург, который должен был провести вживление и установить протез, не может ежедневно прилетать в Украину. Он его прождал тогда два дня, но потом улетел. Если я не ошибаюсь, то операция планируется где-то в начале марта”.