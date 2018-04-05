Савченко доставили для проверки на полиграфе

Сестра Савченко заявила, что это не то тестирование, о котором ранее просила нардеп.

На сегодня назначена проверка на детекторе лжи народного депутата Надежды Савченко. Ее уже доставили в институт судмедэкспертизы, находится в помещении Надежда с 10 утра.

Читайте такжеАдвокат объяснил, почему ушел от Надежды СавченкоКак сообщает корреспондент ТСН, информация относительно допроса пока не разглашается, а депутатку привезли с черного хода, за что с ней не пообщались ни поклонники, ни журналисты. После этого дверь института закрыли и охраняют.

Как отметила сестра нардепа Вера Савченко, о прохождении полиграфа Надежду не предупреждали и это не то тестирование, о котором раньше она сама просила.

Ранее СМИ писали, что, по информации источников в парламенте, Надежда Савченко занесла в зал парламента три гранаты и пистолет. Якобы за это депутата вынудили покинуть сессионный зал Рады. Тогда Савченко заявила, что готова рассказать, имела ли при себе боеприпасы "только перед детектором лжи в прямом эфире".

Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко является подозреваемой в уголовном производстве. Ей инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.