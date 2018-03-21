"Я никогда не видела таких испуганных глаз": Савченко прокомментировала скандал с оружием в Раде

Савченко заявила, что расскажет были ли при ней гранаты и пистолет в Раде только "под детектором лжи и в прямом эфире".

Народный депутат Надежда Савченко прокомментировала информацию о том, что недавно ее заподозрили в том, что она пронесла гранаты и пистолет в ВР.

Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода". По ее словам, у одного из гостей Верховной Рады возникло предположение, что она вооружена

"Я – народный депутат Украины, и меня и мои вещи не может досматривать кто бы то ни было в Верховной Раде, есть закон. Я зашла, и у одного из гостей Верховной Рады возникло предположение, что я вооружена. А я не стала это опровергать и обсуждать! Соответственно, этих гранат и пистолета никто не видел, просто человек оперативно распространил паническую информацию. Были ли они там, я скажу только под детектором лжи и в прямом эфире", - заявила Савченко.

Однако, по ее словам, ей приятно было увидеть реакцию зала Верховной Рады.

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"Так что 15 марта была фантазия отдельных людей и их предположения. Но как же было приятно потом увидеть реакцию зала Верховной Рады! Я никогда не видела таких испуганных глаз в парламенте! Я не видела их, когда милиция билась с народом, когда лилась кровь, я не видела таких глаз, когда шли сообщения об обстрелах городов в Донбассе, проблемах на фронте… Депутаты всегда спокойны, циничны и фривольны. При любых известиях они говорят в основном о своем, и вдруг они первый раз почувствовали угрозу для себя лично. Так приятно было выяснить, что люди власти знают, что они смертны! Как же они были напуганы, как бежали из зала", - добавила Савченко.

Ранее СМИ писали, что, по информации источников в парламенте, Надежда Савченко занесла в зал парламента три гранаты и пистолет. Именно из-за этого депутата якобы заставили покинуть сессионный зал Рады.

Народный депутат, представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что депутата Надежду Савченко вывели из сессионного зала Верховной Рады, поскольку с ее участием возникла определенная угрожающая ситуация.

Сама же Савченко позже рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.