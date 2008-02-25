Литвин не собирается распинать Тимошенко

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН заявляет, что не все предложения его политической силы учтены в проекте документа, который планируется подписать для разблокирования работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

В.ЛИТВИН отметил, что является «неисчерпаемым оптимистом», несмотря на то, что некоторые предложения его фракции не учтены, а некоторые поданы «в препарированном виде».

Он подчеркнул, что его политическая сила является сторонником поиска компромисса между коалицией и самой большой фракцией парламента - Партии регионов.

В.ЛИТВИН отметил, что даже сегодняшний круглый стол показывает, что «здравый смысл далеко не всеми воспринимается».

По его словам, должен быть принят такой политический документ, который не понравится ни Партии регионов, ни коалиции. Это, по его мнению, будет свидетельствовать о том, что документ является компромиссным.

В.ЛИТВИН отметил, что «жонглирование» вопросам о досрочном прекращении работы парламента Украины - «для слабонервных людей».

По его словам, в предложенном документе не поддерживается предложение заслушать отчет правительства о социально-экономическом положении в Украине.

Между тем, сказал он, Блок Литвина предлагает это не для того, чтобы «распинать нынешнее правительство», а чтобы почувствовать, насколько адекватно Кабмин готов реагировать на повышение цен.

Он отметил, что документ, который готовится, не должен сводиться к тому, что «нужно ходить на работу, и рыба плавает в воде».

По его словам, документ должен способствовать консолидации ВР.