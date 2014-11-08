Керри: расхождения с Россией в отношении Украины сохраняются, диалог продолжается

Определенные расхождения между США и Россией в отношении Украины сохраняются, стороны договорились обменяться частью информации о ситуации на восточной границе Украины и продолжить диалог.

Как сообщает BBC Украина со ссылкой на Reuters, об этом государственный секретарь США Джон Керри сказал в Пекине после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Ограничусь тем, что между нами сохраняются определенные расхождения относительно положения в Украине. Мы договорились обменяться частью информации, которую имеем в связи с этим. Мы также договорились продолжать диалог", - сказал Керри.

Он выразил надежду на то, что перемирие, достигнутое благодаря Минским договоренностям, останется в силе.

Накануне Украина обвинила РФ в том, что границу пересекла очередная колонна российской военной техники и военнослужащих.

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