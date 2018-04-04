"Продает Путину воздух": Аваков не верит во влиятельность Медведчука в Украине

По мнению министра, пик политической влиятельности Медведчука остался в прошлом.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не считает Виктора Медведчука влиятельной фигурой в Украине.

Соответствующее заявление министр сделал в интервью «ЛІГА.net».

«Я думаю, что он «продает воздух», который называется «я влияю на события в Украине». Продает его Путину. Кое-кто в Украине тоже пытается это покупать. Я считаю, что это бред полный», - указал Аваков.

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По мнению министра, пик политической влиятельности Медведчука остался в прошлом, а его присутствие в Минском процессе лишь усложняет переговоры.

«Он вмешивается. Он пытается, конечно, участвовать… Но я считаю, что политика этого человека уже в прошлом. Я, например, не понимаю, как он может представлять Украину в Минске. Я и без того Минский процесс полагаю делом странным, и не внушающим надежд на решение проблемы. А с ним – тем более», - заключил Аваков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Виктор Медведчук оказался наиболее эффективной фигурой в переговорах с Россией относительно обмена пленных.