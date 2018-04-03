В Херсонской области СБУ задержала депутата "Единой России" из оккупированного Крыма

Депутат самопровозглашенной «Евпаторийского горсовета» принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти.

В Херсонской области СБУ задержала депутата самопровозглашенного «Евпаторийского городского совета», который во время оккупации Крыма активно участвовал в захвате органов государственной власти. Об этом пресс-центр СБУ сообщает в Facebook.

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«Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска «Чаплинка» на административной границе с временно аннексированной АР Крым депутата самопровозглашенного «Евпаторийского городского совета» оккупационной власти. Оперативники спецслужбы установили, что бывший депутат городского совета Евпатории в марте 2014 года участвовал в противоправной деятельности так называемой «самообороны Крыма». Во время незаконной аннексии Крымского полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины», - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, в сентябре 2014 года фигурант дела был избран депутатом от партии «Единая Россия» в так называемый «Евпаторийский городской совет», созданный оккупационными властями.

Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия злоумышленника на материковую часть Украины, где проживают его родственники.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, Тука рассказал, сколько уже идентифицировано кадровых военных РФ, которые захватывали Крым.