Через час Газпром закрутит Украине вентиль почти наполовину

НАК «Нафтогаз Украины» получила телеграмму ОАО «Газпром» (РФ) о сокращении с 20:00 мск 4 марта поставок газа в Украину до 69,3 млн. куб. м в сутки, что соответствует около 54% от суточных плановых объемов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что в связи с неплатежами украинской стороны за российский газ «Газпром» сокращает поставки газа в Украину с 20:00 мск 4 марта еще на 25%. Таким образом, Украина будет получать на 50% газа меньше, чем было запланировано.

По данным «Газпрома», на 10:00 мск 4 марта, поставки российского газа в Украину составляли 104 млн. куб. м в сутки, что соответствует 75% от суточных плановых объемов.

Напомним, утром 3 марта «Газпром» сократил поставки газа в Украину на 25% из-за нерешенных проблем с задолженностью «Нафтогаза Украины» за газ, потребленный в ноябре-декабре 2007 года, и отсутствия условий поставок в 2008 году.

Позже начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что «Газпром» сократил поставки газа в Украину еще на 10% - до 46 млн. куб. м.

«Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» соглашение о развитии украинско-российских отношений в газовой сфере в новой редакции.

Ранее премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляла о неприемлемости предложений «Газпрома», изложенных в аналогичном соглашении старой редакции, поскольку они, по ее мнению, только ухудшают ситуацию на внутреннем рынке и могут привести к полному банкротству «Нафтогаза Украины».

Справка УНИАН. Объемы потребления газа в Украине составляют ежесуточно в среднем 150 млн. куб. м, а с учетом теплой погоды еще меньше.