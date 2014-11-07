Польша планирует выделить $6 миллионов на поддержку реформ в Украине в 2015 году

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Польши в ответ на запрос УНИАН.

"Украина относится к приоритетным сферам поддержки польской заграничной помощи, направленной на развитие. Согласно плану сотрудничества на 2015 год, планируем, что поддержка для Украины будет близка к показателю текущего года, то есть около 21 млн злотых (6,2 млн. долларов по текущему курсу)", - отмечается в сообщении.

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Польская власть планирует выделить средства на поддержку ключевых реформ, в частности, необходимых в рамках реализации подписанного в этом году Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом и реформы местного самоуправления.

Помощь, как и раньше, будет выделяться прежде всего через неправительственные организации, органы местного самоуправления и центральной власти, учебные заведения, польское Посольство в Украине, а также Фонд международной солидарности, который будет реализовывать проекты, направленные на поддержку гражданского общества.

"Что касается инструментов поддержки - МИД не планирует серьезных изменений", - заметили в пресс-службе.

Среди других проектов, которые польское правительство планирует финансировать в следующем году, - стипендии для украинцев и предоставление гуманитарной помощи.

В министерстве также заметили, что финансирование проектов в Украине в этом году увеличилось до 21 млн злотых с 7,8 млн злотых в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына заявил о намерении польской власти увеличить финансирование проектов помощи Украине в 2015 году, заметив, что власть сейчас ищет источники финансирования для этого.

Окончательный размер помощи будет утвержден в бюджете страны, который должен быть принят до конца этого года.