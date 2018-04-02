Вера Савченко написала письмо Трампу в связи с делом ее сестры

Согласно письму, решение об аресте Надежды Савченко является политически мотивированным, связанным с ее антикоррупционной и политической деятельностью.

Вера Савченко, сестра Надежды Савченко, написала письмо президенту США Дональду Трампу в связи с задержанием и арестом Надежды.

В своем обращении к президенту США Вера утверждает, что основной причиной публичного осуждения Надежды Савченко в Украине является ее политическая и антикоррупционная деятельность. Утверждается, что после освобождения Савченко из российского плена в 2016 году она создала политическую силу, которая стала «реальной оппозицией действующей коррумпированной власти».

Вера Савченко указала, что против ее сестры применялись угрозы и шантаж, а в дальнейшем было сфальсифицировано и уголовное производство за якобы попытку свержения государственной власти. Обвинение в указанном производстве, как подчеркивается в письме, являются безосновательными.

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Согласно письму, решение об аресте Надежды Савченко является «политически мотивированным, направленным на устранение оппозиционного конкурента действующей власти, что является неприемлемым в демократическом обществе».

В связи с этим Вера Савченко просит президента США поднять на всех международных площадках вопрос преследования в Украине оппозиционных политиков, вопрос построения «системной вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую возглавляет лично Глава государства» и наступления на СМИ. Она также просит обеспечить международное наблюдение за ситуацией «преследования» Надежды Савченко, чтобы исключить нарушения прав человека.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал Савченко на два месяца.

Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) ; ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, Савченко вместе с переговорщиком Владимиром Рубаном готовала в Киеве теракты и планировала убийство руководства страны с помощью оружия, завезенного с оккупированной территории Донбасса.