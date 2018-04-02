Парубий рассказал о дискуссиях по законопроектам об Антикоррупционном суде, нацбезопасности и Избирательном кодексе

14:03, 02 апреля 2018
Политика
302
Парубий является соавтором законопроекта о Избирательный кодекс / фото УНИАН

Читайте такжеЗавтра ВР должна рассмотреть отмену е-декларирования для общественных активистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Я держу под личным контролем и вопрос Избирательного кодекса, автором которого я являюсь, и Антикоррупционного суда, и закона о национальной безопасности. И по всем законопроектам идут очень горячие дискуссии - действительно профессиональные и ожесточенные дискуссии», - подчеркнул спикер.

Парубий добавил: «Здесь принцип качества важнее, чем принцип скорости, но я надеюсь, что мы в мае сможем на все эти решения выйти».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Битва за Антикоррупционный суд: власть против Запада
Теги: #Верховная Рада#Андрей Парубий