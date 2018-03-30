30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий 23 государств, в том числе и Украины.

Россия решила выслать 13 украинских дипломатов в ответ на выдворение Киевом аналогичного числа российских дипломатов в связи с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великой Британии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Читайте такжеВ Украине продолжает работать 66 российских дипломатов - МИД

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, що 30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий 23 государств, в том числе и Украины.

"Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. «дела Скрипалей» российская сторона объявляет «persona non grata» соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Среди государств, помимо Украины, чьи дипломаты должны покинуть Россию - Австралия, Албания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

Также в российском дипведомстве добавили, что "оставляют за собой право на ответные шаги" в отношении Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории, которые присоединились к высылке дипломатов РФ "в последний момент".

Как сообщал УНИАН, решение о высылке российских дипломатов приняла ряд стран из-за того, что бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы нервно-паралитического вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращение контактов с Россией на высоком уровне. В Британии этих лиц назвали сотрудниками российской разведки, которые выдавали себя за дипломатов. РФ в ответ выдворила 23 британских дипломатов.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Британия не позволит РФ возобновить шпионскую сеть в Соединенном Королевстве.