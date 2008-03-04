В НУ-НС готовы начать консультации по роспуску ВР

Лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что его политическая сила готова к началу консультаций у Президента о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раисы БОГАТЫРЁВОЙ по этому поводу.

При этом В.КИРИЛЕНКО отметил, что НУ - НС не является сторонником внеочередных парламентских выборов. «Но мы готовы к консультациям о возможности внеочередных выборов, поскольку до 13 марта осталось 9 дней», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что именно 13 марта парламент утратит возможность собираться на свои пленарные заседания. При этом, по его словам, все сложные вопросы «можно и нужно решать в стенах ВР».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, Р.БОГАТЫРЁВА заявила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может начать консультации по роспуску парламента, если Верховная Рада Украины в ближайшие дни не возобновит свою работу.

«Учитывая рост угроз национальной безопасности, кризиса политических сил в парламенте, неготовность парламентско-правительственной коалиции предложить действенный и мотивированный план стабилизации работы парламента и правительства, Президент Украины сохраняет за собой право, в соответствии с Конституцией и регламентом Верховной Рады Украины, принять решение о проведении консультаций с политическими силами о перспективах продления полномочий Верховной Рады Украины этого созыва”, - отметила секретарь СНБО.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, такое решение может быть принятое Президентом, если в ближайшие дни работа парламента не будет разблокирована и он не начнет выполнять свои конституционные обязательства.