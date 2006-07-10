”Революция не закончилась” - пресс-конференция Поры в УНИАН

18:20, 10 июля 2006
Политика
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11 июля в 12-00 в УНИАН состоится пресс-конференция  Гражданской партии Пора на  тему: «Революция не закончилась», во время которой представители ГП Пора объявят организационный план действий (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).  Телефон: (067) 509 57 36, e-mail: ress@pora.org.ua. Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону:  279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. 

 

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