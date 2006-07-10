”Революция не закончилась” - пресс-конференция Поры в УНИАН

11 июля в 12-00 в УНИАН состоится пресс-конференция Гражданской партии Пора на тему: «Революция не закончилась», во время которой представители ГП Пора объявят организационный план действий (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 509 57 36, e-mail: ress@pora.org.ua. Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.