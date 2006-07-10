Пресс-служба отозвала поздравление Ющенко Морозу

Пресс-служба Президента вслед распространенной информации о встрече Ющенко с Морозом прислала в СМИ исправленное сообщение. Разница между первой и второй информациями заключалась в исключении абзаца: "Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, В.Ющенко поздравил О.Мороза с легитимным избранием на должность спикера парламента и отметил, что ожидает от Верховной Рады плодотворной и конструктивной работы".