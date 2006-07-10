Президент рассказал Морозу, чего он хочет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня во время встречи с новоизбранным председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ подчеркнул, что парламент должен поддерживать избранный внутренний и внешнеполитический курс Президента.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, В.ЮЩЕНКО поздравил А.МОРОЗА с легитимным избранием на должность спикера парламента и отметил, что ожидает от Верховной Рады плодотворной и конструктивной работы.

Глава государства также подтвердил, что подаст в Верховную Раду кандидатуру премьер-министра лишь после возобновления работы Конституционного Суда.

Во встрече также приняли участие премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ и глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК.