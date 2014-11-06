Cреди бронетехники на Луганщине замечены две редкие установки "Мста-К"
12:41, 06 ноября 2014Политика
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Вчера из России через Молодогвардейск проследовало несколько десятков танков и другой техники.
В Молодогвардейске заметили установку «Мста-К» / wikipedia.org
Среди них была замечена уникальная модель самоходной артиллерийской установки 2С21 «Мста-К», пишет издание "Информатор".
Специалисты говорят о том, что данное самоходное орудие было разработано в конце 1980-х годов. После распада СССР финансирование проекта по этому образцу прекратилось. Однако удалось собрать несколько действующих образцов.
Читайте такжеРоссия стянула еще 50 танков к украинской границе – ТымчукСправка. Опытная дивизионная 152-мм самоходная гаубица «Мста-К» разрабатывалась под руководством ЦНИИ «Буревестник» (г. Нижний Новгород) и при участии Уральского автозавода.
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