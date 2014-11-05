Боевики 17 раз обстреливали позиции сил АТО в течение дня

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "Напряженная обстановка в районе трассы Бахмутка, там боевики из минометов неоднократно обстреляли наши позиции, удерживаемые определенными армейскими подразделениями", - говорится в сообщении.

Дважды неконтролируемые вооруженные формирования обстреляли силы АТО в районе Заможного, недалеко от Мариуполя.

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Кроме этого в пресс-центре сообщили, что "в районе Углегорска против украинских военнослужащих работает снайпер, принимаются меры для его нейтрализации".

Пять украинских военных получили ранения во время сегодняшних обстрелов.

"Обстановка в районе донецкого аэропорта под контролем сил АТО, боевики ведут обстрелы наших позиций в Песках и Авдеевке. Украинские подразделения огневой поддержки наносят точечные огневые удары по бандитским формированиям", - говорится в сообщении.