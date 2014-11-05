ОБСЕ: 7 из 10 грузовиков российского гумконвоя были бензовозами

Из 10 грузовиков пятого российского гумконвоя, которые проникли 4 ноября на территорию Украины, 7 были бензовозами.

Об этом говорится в ежедневном отчете мониторинговой миссии ОБСЕ, передает Украинская правда.

5 российский гуманитарный конвой состоял из семи бензовозов, одного грузовика, одного средства для транспортировки и одного сопровождающего авто. На грузовике была надпись "Гуманитарная помощь из Российской Федерации".

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Все автомобили остановились для таможенного контроля, грузовик открыли. Украинские офицеры находились за забором контрольно-пропускного пункта и не участвовали в процессе проверки. Они сфотографировали процесс осмотра гумконвоя российскими таможенниками.

Как указано в отчете миссии, в 7:50 по киевскому времени конвой пересек границу Украины. В 13:20 он вернулся на территорию РФ.