ОБСЕ: 7 из 10 грузовиков российского гумконвоя были бензовозами
Украинские офицеры находились за забором контрольно-пропускного пункта и не участвовали в процессе проверки груза.
Из 10 грузовиков пятого российского гумконвоя, которые проникли 4 ноября на территорию Украины, 7 были бензовозами.
Об этом говорится в ежедневном отчете мониторинговой миссии ОБСЕ, передает Украинская правда.
5 российский гуманитарный конвой состоял из семи бензовозов, одного грузовика, одного средства для транспортировки и одного сопровождающего авто. На грузовике была надпись "Гуманитарная помощь из Российской Федерации".
Читайте такжеУкраинская сторона не осматривала пятый российский “гумконвой” - ОБСЕ
Все автомобили остановились для таможенного контроля, грузовик открыли. Украинские офицеры находились за забором контрольно-пропускного пункта и не участвовали в процессе проверки. Они сфотографировали процесс осмотра гумконвоя российскими таможенниками.
Как указано в отчете миссии, в 7:50 по киевскому времени конвой пересек границу Украины. В 13:20 он вернулся на территорию РФ.