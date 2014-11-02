МИД выразил протест по поводу очередного гуманитарного конвоя РФ

Об этом говорится в заявлении МИД, размещенном в соцсети. "2 ноября российская сторона переместила через государственную границу Украины очередной так называемый "гуманитарный конвой". Это было осуществлено без запроса о получении официального согласия украинской стороны, без осуществления компетентными органами Украины необходимых процедур пограничного и таможенного контроля, без согласования с Международным комитетом Красного Креста и сопровождения груза его представителями, вопреки устоявшейся международной практике, а также с нарушением национального законодательства Украины и ранее достигнутых договоренностей", - подчеркнули в МИД.

Читайте такжеСМИ: Пятый гумконвой России пересек украинскую границу

По мнению внешнеполитического ведомства, "эти провокационные действия российской стороны, неспособность следовать устоявшимся международным правилам при направлении гуманитарной помощи, а также попытки скрыть истинное содержание груза - является свидетельством продолжения курса России на дальнейшую эскалацию ситуации на востоке Украины".

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконными действиями Российской Федерации, грубым нарушением государственной границы Украины, вмешательством во внутренние дела нашего государства путем поддержки террористических группировок, которые действуют на Донбассе", - подчеркивается в заявлении МИД.