"Возвращаемся к государству-шантажисту": историк рассказал о возможности начала нового Майдана

"Я не утверждаю, что новая революция точно произойдет. Я лишь говорю, что ее шансы растут", - отметил Ярослав Грицак.

Историк, профессор Украинского Католического университета, член Несторовской группы Ярослав Грицак считает, что Майдан снова становится возможным.

Об этом он написал в журнале "Новое время".

"Наезд на Нова Пошта стал для меня показателем того, что революция достоинства наконец закончилась. Не могу сказать, что поражением. Все же власть была заменена, реформы запущены, удалось отстоять независимость и целостность Украины (Донбасс и Крым — не в счет, планы Путина предполагали потерю половины Украины по линии Харьков—Одесса). Но главной целью революции была не просто смена власти, а "евроремонт" — перезапуск страны. Однако обыски в Новой почте доказали: об этом можно забыть. Перезапуск — это переход страны из режима с ограниченным доступом в режим открытого доступа, когда государство, точнее власть имущие или приближенные к власти, лишается экономических привилегий", - написал он.

Как отметил историк, "власть не должна лезть в бизнес".

"Особенно в тот, который пытается работать честно. Но именно это она и сделала. Причем сознательно. Не знаю наверняка, нарушила ли Нова Пошта закон. Возможно, да. Но я давно общаюсь с бизнесменами и задаю им всегда один и тот же вопрос: вам стало легче вести бизнес по сравнению с 2013-м? Последние месяцы слышу: своими решениями государство заставляет двигаться в тень. А если это происходит, значит, власть сама создает ситуацию, за которую потом карает. Иными словами, возвращаемся к государству-шантажисту не только времен Януковича, но и Кучмы", - отметил Грицак.

По его мнению, эта революция закончилась.

"Непонятно другое: стоит ли ждать новой революции? Перечень всех неудачных попыток нового майдана за последние два года склоняет к мысли, что нет. Есть нечто такое, что называется вымученностью материала. Вы не можете постоянно пребывать в состоянии революционной готовности. Это состояние возможно лишь тогда, когда есть ощущение острой угрозы с одной стороны и сильной надежды — с другой. Ни того, ни другого сейчас нет. Недовольство утопает в комментариях диванной сотни. Поэтому власть может позволить себе делать все что захочет. Однако существуют общественные механизмы, которые никто не может перехитрить. Сейчас революции возникают чаще: и не только в том случае, если ситуация ухудшается, но и когда она улучшается. Напомню: оба Майдана произошли на волне экономического роста в Украине", - отметил он.

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Грицак добавил, что по оценкам, насколько обеднело украинское общество, украинцы возвращаются в домайданные времена.

"Наиболее вероятный показатель — процент трат на продукты. Чем беднее население, тем выше процент. Результат оказался неожиданным. После роста в 2015-м (49%) мы возвращаемся к уровню 2010–2013 гг. (45,7–46,1%)... На месте власти я не стал бы радоваться. Наоборот, это тревожный сигнал. Это означает, что Майдан снова становится возможным. Поскольку в меру роста достатка рано или поздно появляется революционная надежда на лучшее. Конечно, фактор угрозы после переизбрания Путина никуда не делся. И я не утверждаю, что новая революция точно произойдет. Я лишь говорю, что ее шансы растут", - подытожил он.

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