За последние годы в Украине в сфере борьбы с коррупцией сделано больше, чем за предыдущие 20 лет - Еврокомиссия

В то же время в Еврокомиссии указали на «постоянное напряжение» между различными агентствами, которые привлечены к борьбе с коррупцией.

Лидер группы поддержки Украины по вопросам юстиции и внутренних дел Европейской комиссии Франк Поль утверждает, что в сфере борьбы с коррупцией в Украине за последние годы сделано гораздо больше, чем за предыдущие 20 лет.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал во вторник в Брюсселе в ходе круглого стола, посвященного вопросу борьбы с коррупцией в Украине, который был проведен Европейским политическим центром и представительством Канады в ЕС.

Поль заметил, что существует много проблем. В частности, он указал на «постоянное напряжение» между различными агентствами, которые привлечены к борьбе с коррупцией.

«Факт, что очень часто международное сообщество смотрит с открытым ртом на взаимные обвинения агентств, что делает работу этих институтов очень сложной. Это то, что очень трудно понять со стороны, что иногда даже не понятно, что происходит за кулисами... Тем не менее, я не разделяю негативную точку зрения (относительно состояния борьбы с коррупцией), наоборот, я думаю, что только за несколько лет было сделано гораздо больше, чем за предыдущие 20 лет», - сказал лидер группы поддержки по вопросам юстиции и внутренних дел.

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Поль привел пример Румынии, которая во время подготовки к вступлению в ЕС получила гораздо больше помощи со стороны Евросоюза, чем Украина получает сейчас. «В плане экспертов и финансовой поддержке Румыния получила значительно больше, чем Украина. Сегодня Румыния является продвинутой в борьбе с коррупцией страной. Но это после 10 лет очень тяжелой работы. Люди, которые были на вершине власти и были коррумпированы, были направлены в тюрьму. Это заняло 10 лет. И это показывает, что вы не можете ожидать, что это произойдет за одну ночь. Это постоянная борьба. То, что мы видим в Украине, также не является исключением из правил», - пояснил он.

Поль назвал «хорошим сигналом» тот факт, что люди, которые должны «нервничать» через работу антикоррупционных органов, оказывают сопротивление их работе. «Если была бы нулевая реакция по борьбе с коррупцией, мы должны были бы очень беспокоиться. Но это не так. Это – признак того, что институты делают разницу, что они стали угрозой, и мы должны делать все, чтобы удерживать их независимость. Это наиболее важная задача», - подчеркнул лидер группы поддержки по вопросам юстиции и внутренних дел.