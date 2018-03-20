Рада рекомендовала создать орган подготовки украинской претензии к РФ как к государству-агрессору

За соответствующее постановление проголосовали 229 народных депутатов.

Верховная Рада приняла постановление о комплексе безотлагательных мер по практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины (№ 5463).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 229 народных депутатов из 335, зарегистрированных в сессионном зале.

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Этим постановлением Верховная Рада рекомендует президенту Украины обеспечить разработку единой обобщенной правовой позиции Украины по реализации международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.

Президенту рекомендовано создать межведомственный орган, ответственный за подготовку консолидированной претензии Украины как государства, подвергшегося агрессии, к России как государству-агрессору.

Кабинету министров рекомендуется принять необходимые меры для создания межведомственного координационного органа с целью обобщения правовой позиции государства в вопросе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ и подготовки консолидированной претензии Украины к РФ по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины.

Также правительству рекомендовано разработать методику определения ущерба и объема убытков, причиненных Украине вооруженной агрессией России; разработать и внести в ВР законопроект о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии России.

Правительству предлагается продолжить и расширить использование механизма Европейского суда по правам человека с целью реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации.

Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины и Министерству обороны Украины рекомендовано создать единую базу данных доказательств совершения акта агрессии Россией против Украины, совершения военных преступлений и преступлений против человечности, которые привели к особо тяжким последствиям.

Генпрокуратуре рекомендуется предоставлять Международному уголовному суду все соответствующие доказательства, материалы и документы, необходимые для проведения им расследования указанных преступлений, совершенных высшими должностными лицами РФ и руководителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Постановление вступает в силу с момента его принятия.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Украина подала в Международный трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.