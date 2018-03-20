Главе "избирательной комиссии" в оккупированном Крыму сообщили о подозрении в государственной измене

Он является одним из основных фигурантов в подготовке и проведении всех незаконных выборов на территории Крыма и Севастополя.

Бывшему главе "избирательной комиссии", который подготовил и составил итоговый протокол о якобы поддержке решения о вхождении Крыма в состав РФ на правах отдельного субъекта, сообщено о подозрении в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность Украины и в совершении действий, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя.

Об этом на странице Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

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"Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно со следственным отделом ГУ СБУ в АРК (с дислокацией в г. Херсон) объявлено о подозрении гражданину Украины - так называемому главе незаконно созданной на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым «Избирательной комиссии Республики Крым» в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, в совершении действий, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственной измене", - написал он.

По его словам, подозреваемый был с 2010 года председателем избирательной комиссии Автономной Республики Крым и согласился возглавить комиссию по проведению так называемого «общекрымского референдума». Он обеспечил его подготовку и проведение, подготовил и составил итоговый протокол, в котором говорилось о якобы поддержке решения о вхождении Крыма в состав РФ на правах отдельного субъекта. Это, написал Лысенко, обеспечило незаконное "присоединение" полуострова к России.

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Также, по версии следствия, подозреваемый обеспечил подготовку и проведение на территории АР Крым и г. Севастополя незаконных выборов в органы местного самоуправления и законодательных органов в 2014 году, незаконных выборов в Госдуму РФ в 2016 году и обеспечил подготовку и проведение в Крыму незаконных выборов президента РФ 18 марта этого года.

По словам прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова, этот гражданин Украины является одним из основных фигурантов в подготовке и проведении всех незаконных избирательных процессов на территории Крыма.