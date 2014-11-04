На 31-ом блокпосту, который атакуют боевики, провели ротацию

Об этом сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев, передает «Украинская правда».

"В понедельник были проведены плановые мероприятия, и подразделения Нацгвардии, которые несли ранее службу на блокпосту, выведены в район восстановления боеспособности и для выполнения задач в других местах", - сказал Селезнев.

Читайте такжеБойцы 31-го блокпоста уничтожили минометные точки боевиков

"Сейчас на блокпосту находятся армейские подразделения, они усилены огневыми средствами, они знают, как нести службу на передовой", - добавил Селезнев.

"Между блокпостом и тыловыми подразделениями, а также с подразделениями, которые обеспечивают огневую поддержку, налажена коммуникация", - добавил он.