На 31-ом блокпосту, который атакуют боевики, провели ротацию
11:53, 04 ноября 2014Политика
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На 31-м посту в районе Бахмутки в Луганской области проведена ротация.
Армейские подразделения усиленные огневыми средствами / УНИАН
Об этом сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев, передает «Украинская правда».
"В понедельник были проведены плановые мероприятия, и подразделения Нацгвардии, которые несли ранее службу на блокпосту, выведены в район восстановления боеспособности и для выполнения задач в других местах", - сказал Селезнев.
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"Сейчас на блокпосту находятся армейские подразделения, они усилены огневыми средствами, они знают, как нести службу на передовой", - добавил Селезнев.
"Между блокпостом и тыловыми подразделениями, а также с подразделениями, которые обеспечивают огневую поддержку, налажена коммуникация", - добавил он.
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