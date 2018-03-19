В оккупированный Крым приехал немецкий депутат

Украинский посол назвал Эйме очередным политическим авантюристом.

В оккупированный Крым незаконно приехал немецкий депутат от фракции "Альтернатива для Германии" Ульрих Эйме.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter. Он призвал правительство Германии повлиять на немецких политиков.

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"Очередной немецкий политический авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированный Крым. Призываем федеральное правительство, наконец, запретить такие вояжи немецких граждан, а руководство фракции AfD в Бундестаге – отгородиться от преступных действий, которые вредят имиджу партии", – говорится в сообщении Мельника.

Черговий 🇩🇪політичний авантюрист @Ulrich_Oehme нелегально пробрався в анексований Крим: закликаєм Федеральний уряд накінець заборонити такі вояжі 🇩🇪громадян, а керівництво фракції @AfDimBundestag у Бундестагу - відмежуватися від злочинних дій, які шкодять іміджу партії — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 18, 2018

Как сообщал УНИАН, немецкое правительство раскритиковало местных политиков из партии "Альтернатива для Германии", которые в феврале 2018-го приехали в оккупированный Крым.