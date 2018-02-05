Правительство Германии отреагировало на поездку местных депутатов в оккупированный Крым

На временно оккупированном полуострове с визитом находилась делегация немецких парламентариев.

Немецкое правительство раскритиковало местных политиков из партии "Альтернатива для Германии", которые на прошлой неделе приехали в оккупированный Крым.

Об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"Федеральное правительство Германии раскритиковало поездку группы местных политиков из партии AfD в оккупированный Крым и подтвердило политику непризнания незаконной аннексии", - говорится в его сообщении.

По данным российских СМИ, в оккупированный Крым прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ, среди которых депутаты от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Депутаты заявили, что их не беспокоят угрозы Киева запретить им въезд в Украину.