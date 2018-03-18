На Майдане протестуют против российских "выборов" в Крыму, сожгли чучело Путина (фото, видео)

Участники держат в руках плакаты с надписями "Путин = Гитлер", "Выборам агрессора в Украине не быть", "Рашка, оставь себе выборы, верни Крым" и "Крым - это Украина".

В центре Киева собрались участники акции против российских "выборов" президента, которые проходят 18 марта в аннексированном Крыму.

Как сообщает "Украинская правда" с места события, на акцию собрались около 50 человек.

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Участники держат в руках плакаты с надписями "Путин = Гитлер", "Выборам агрессора в Украине не быть", "Рашка, оставь себе выборы, верни Крым" и "Крым - это Украина".

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Также участники акции принесли с собой чучело в костюме, к голове которого приклеили фотографию лица президента РФ Владимира Путина, и кричат "Путин, вон из Крыма!".

Впоследствии это чучело митингующие сожгли.

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