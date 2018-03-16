Порошенко: заявления Путина об испытаниях новых ракет не произвели на Украину впечатления
Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что заявления президента РФ Владимира Путина об испытаниях новых видов вооружения не произвели на Украину какого-либо впечатления.
Об этом он сказал во время выступления перед военнослужащими Вооруженных сил Украины в Луганской области.
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«1 марта ежегодное послание Федеральному собранию российский президент превратил в декларацию угроз всему миру новейшими образцами смертоносного оружия, которые способны многократно уничтожить все живое на планете», - заявил Порошенко.
«Не могу сказать, что его шантаж произвел какое-то впечатление на нас с вами, дорогие соотечественники», - добавил президент.
Как сообщал УНИАН, 1 марта Путин объявил о начале испытаний новых межконтинентальных ракет "Сармат". Он представил видео испытания ракеты, где моделируется удар в сторону США.
Также Путин сообщил, что, кроме МБР "Сармат" в конце 2017 огода состоялся успешный пуск новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой.
Путин заявил о мгновенном ядерный удар в случае применения ядерного оружия против России или ее союзников.