Порошенко: заявления Путина об испытаниях новых ракет не произвели на Украину впечатления

Президент напомнил, что Путин превратил ежегодное послание Федеральному собранию в в «декларацию угроз всему миру».

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что заявления президента РФ Владимира Путина об испытаниях новых видов вооружения не произвели на Украину какого-либо впечатления.

Об этом он сказал во время выступления перед военнослужащими Вооруженных сил Украины в Луганской области.

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«1 марта ежегодное послание Федеральному собранию российский президент превратил в декларацию угроз всему миру новейшими образцами смертоносного оружия, которые способны многократно уничтожить все живое на планете», - заявил Порошенко.

«Не могу сказать, что его шантаж произвел какое-то впечатление на нас с вами, дорогие соотечественники», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Путин объявил о начале испытаний новых межконтинентальных ракет "Сармат". Он представил видео испытания ракеты, где моделируется удар в сторону США.

Также Путин сообщил, что, кроме МБР "Сармат" в конце 2017 огода состоялся успешный пуск новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой.

Путин заявил о мгновенном ядерный удар в случае применения ядерного оружия против России или ее союзников.