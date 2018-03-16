Порошенко посетил недавно освобожденную от боевиков Катериновку и Золотое Луганской области (фото)

По словам пресс-секретаря президента, работа КПП в Золотом заблокирована постоянными обстрелами.

Президент Украины Петр Порошенко посетил недавно освобожденный от боевиков населенный пункт Катериновка, а также город Золотое в Луганской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

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«Президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое в Луганской области, где построен контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения, но его работу заблокировали постоянными обстрелами российские оккупанты», - отметил он.