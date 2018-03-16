Порошенко посетил недавно освобожденную от боевиков Катериновку и Золотое Луганской области (фото)

16:25, 16 марта 2018
Политика
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Порошенко посетил недавно освобожденную от боевиков Катериновку и Золотое на Луганщине / фото twitter.com/stsegolko

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

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«Президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое в Луганской области, где построен контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения, но его работу заблокировали постоянными обстрелами российские оккупанты», - отметил он.

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Теги: #Петро Порошенко#КПВВ Золотое#Катериновка ВСУ