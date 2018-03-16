Бывший помощник Трампа собирается пиарить Тимошенко

За услуги компания экс-помощника Трампа будет получать 65 тысяч долларов ежемесячно.

Бывший помощник президента Дональда Трампа Барри Беннетт, будет пиарить бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, которая фигурирует в обвинительном заключении Пола Манафорта.

Компания Беннетта "Avenue Strategies Global LLC" будет предоставлять услуги по связям с государственными органами, связям с общественностью и стратегическому консалтингу, включая контакты с членами Администрации и Конгресса Трампа, от имени Юлии Тимошенко, сообщает Bloomberg.

Читайте такжеЯнукович рассказал об отношениях с МанафортомКонтракт, поданный в Министерство юстиции в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов, предусматривает ежемесячные платежи в размере 65 тысяч долларов США.

Беннетт заявил в интервью, что Тимошенко-реформатор, который поддерживает Запад.

Он сказал, что его фирма "помогает ей организовать поездки в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с правительственными лидерами и так далее."

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер обвиняет Манафорта, бывшего менеджера кампании Трампа, который, согласно обвинениям, руководил обширной лоббистской кампанией от имени экс-президента Украины Виктора Януковича. Манафорта также обвиняют в том, что он платил европейским политикам, чтобы те поддерживали правительство Януковича. Также, согласно обвинительному акту, "Януковичу было вигодно заключение его конкурента Юлии Тимошенко в тюрьме".