СБУ установила организаторов взрыва на блокпосту в Мариуполе

Об этом в своем «Фейсбуке» написал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

«Службой Безопасности Украины оперативно раскрыт вчерашний террористический акт в Мариуполе, который унес жизни наших военнослужащих! Установлены организаторы и исполнители этого преступления. В ближайшее время СБУ выйдет с более широкой информацией по этому поводу», - сообщил Лубкивский.

Ранее сообщалось, что в г. Мариуполе Донецкой области 2 ноября в 7-30 утра возле блокпоста во время осмотра гражданского автомобиля произошел взрыв.

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На блокпост на автомобиле приехал местный житель, который якобы собирался передавать гуманитарный груз для военнослужащих батальона «Азов». По его словам, автомобиль был остановлен для досмотра, при подходе к транспортному средству военнослужащих, произошел мощный взрыв.