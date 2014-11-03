Боевики сформировали четыре ударные группировки, куда вошли 15 тысяч наемников из РФ

Такие данные группы "Информационное сопротивление" сообщает Дмитрий Тымчук в Facebook.

"На данный момент российско-террористические войска завершили формирование 4-х ударных группировок: Луганская (район Первомайск-Луганск-Станица Луганская); Горловско-Донецкая; Волновахско-Тельмановская; Новоазовская", - пишет он.

В составе данных группировок, по оценкам группы "ИС", "около 14-15 тысяч российских наемников и военнослужащих РФ, а также 10-12 тысяч боевиков из местных бандформирований".

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Также в составе данных группировок:

- 110-115 танков;

- 250-280 ББМ (боевых бронированных машин типа БМП, БТР, МТ-ЛБ;

- 80-100 орудий ствольной артиллерии и установок РСЗО;

- около 500 единиц автотранспорта (от российских армейских бронированных КаМАЗов и топливозаправщиков в самодельных ган-траков).

Кроме того, активно продолжается "переформирование ополчения".

"При активном содействии российских специалистов руководство "ДНР" и "ЛНР" проводит процесс "объединения" бандформирований для создания "линейных частей и подразделений", - пишет Попов.

"На данный момент этот процесс не отличается успешностью из-за крайне низкого уровня дисциплины в рядах террористов и их нежелания подчиняться единому командованию", - отмечает он.