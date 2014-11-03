Штаб АТО подтвердил освобождение "киборгами" терминала донецкого аэропорта

Об этом сообщает "5 канал".

"Украинские военные зачистили от боевиков еще один терминал Донецкого аэропорта и подняли над ним государственный флаг", - сказал он.

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По его словам, террористы уже традиционно нарушили режим перемирия и обстреляли несколько позиций украинской армии.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "киборги" освободили от боевиков новый терминал аэропорта и подняли три украинских флага.