Штаб АТО подтвердил освобождение "киборгами" терминала донецкого аэропорта
00:05, 03 ноября 2014Политика
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Представитель штаба сил АТО Владислав Селезнев подтвердил освобождение "киборгами" терминала донецкого аэропорта
В штабе АТО подтвердили освобождение "киборгами" терминала донецкого аэропорта / facebook.com/sergei.loiko
Об этом сообщает "5 канал".
"Украинские военные зачистили от боевиков еще один терминал Донецкого аэропорта и подняли над ним государственный флаг", - сказал он.
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По его словам, террористы уже традиционно нарушили режим перемирия и обстреляли несколько позиций украинской армии.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "киборги" освободили от боевиков новый терминал аэропорта и подняли три украинских флага.
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