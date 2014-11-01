В Донецке канонада и взрывы не утихали в течение всего дня - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

Но в сообщении отметили, что, несмотря на неспокойную обстановку сегодня, 1 ноября, аварийными бригадами предприятий ведутся ремонтные работы на коммуникациях.

Специалистам КП «Донецкгоргаз» удалось восстановить газоснабжение в 39 жилых домах по ул. Кипринского и 8 домов по ул. Металлургов в Ленинском районе.

Теплоносители в дома жителей подают 159 котельных ККП «Донецкгортелосеть» и 96 котельных КП «Теплосеть».

Бригадам «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) удалось восстановить электроснабжение в Куйбышевском районе города: около 300 домов частного сектора поселка Октябрьский; 600 домов частного сектора в районе шахты Панфиловской.

Энергетики продолжают вести работы по ремонту и замене линий электропередач, поврежденных в результате боевых действий.

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В горсовете также отметили, что торговая сеть Донецка в полном объеме обеспечивает потребности горожан в продуктах питания и предметы первой необходимости.