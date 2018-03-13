Украина готова помочь Британии в расследовании отравления экс-шпиона РФ Скрипаля

Скрипаль - бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании.

Украина готова помочь Великобритании в расследовании отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал журналистам.

"Сейчас Великобритания ведет расследование. Безусловно, она его приведет. Уже сейчас определено, что отравление произошло за счет химических веществ, которые разрабатывались в России. Если будет доказано, а я уверен, что это будет доказано, что за этим стоит Россия. Кто вообще занимался химическим терроризмом и применением химического оружия в мире - Сирия, Ирак Саддама Хусейна, Северная Корея, в Малайзии, помните, когда убили брата диктатора, и сейчас Россия. Вот это компания: Сирия, Ирак, Северная Корея и, конечно Россия", - сказал Климкин.

"Поэтому мы солидарны с Великобританией. Если потребуется какая-то наша помощь, или экспертная, или другая, мы будем, конечно, ее оказывать. Я буду звонить Борису Джонсону, чтобы это еще раз сказать, хотя этот месседж мы передали", - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре в Солсбери. Часть центра Солсбери была закрыта, специалисты в защитной одежде обеззараживали улицы.

Позже глава британского внешнеполитического ведомства Джонсон заявил, что Лондон даст решительный ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ.

12 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ, в 2006 году в России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.