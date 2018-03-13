Любые разговоры об автономии для нацменьшинств противоречат Конституции - нардеп Пилипенко

Депутат прокомментировал недавние заявления посла Венгрии относительно автономии для украинских венгров.

Украина – унитарное государство, поэтому разговоры о предоставлении отдельным регионам страны статуса автономии нужно прекратить раз и навсегда. Автономизация в любой форме может нести угрозу территориальной целостности Украины.

Об этом заявил первый заместитель председателя Партии «Відродження» Владимир Пилипенко, комментируя недавние заявления Посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня в интервью «Украинским новостям». В частности, по мнению венгерского посла, идея автономии для венгров в Украине не так уж плоха. Он также уточнил, что, мол, венгерское нацменьшинство Закарпатья сейчас не требует автономии только из-за ситуации в Донбассе.

Владимир Пилипенко подчеркнул, что в последнее время в информационном пространстве Украины заявления о целесообразности создания автономных административно-территориальных единиц по этническому признаку звучат все чаще. Он напомнил, что в июне 2016 г. Ассамблея румын Буковины обращалась к Президенту Украины с просьбой предоставить территории компактного проживания румын в Черновицкой области статус территориальной автономии для создания защитных механизмов от якобы нарушения прав национального меньшинства.

«Хочу напомнить уважаемому Послу Венгрии в Украине, что, согласно ст. 2 Основного Закона, Украина является унитарным государством. При такой форме государственного устройства государство не имеет в своем составе каких-либо государственных образований, обладающих элементами суверенности, а ее административно-территориальные единицы подчиняются единым центральным органам власти. На территории унитарного государства действует единая Конституция и существуют единые законодательные, судебные, финансовые и налоговые системы. Автономизация в любой форме может угрожать территориальной целостности Украины, и мы уже убедились в этом на примере Крыма», - подчеркнул первый заместитель председателя Партии «Відродження».

Как отметил Владимир Пилипенко, в условиях нестабильной внутриполитической ситуации в Украине внешние силы будут пытаться реализовать свои стратегические цели.

«Высказывания венгерского дипломата о том, что вопрос автономизации "пока не поднимается", дают все основания предположить, что Венгрия в будущем не намерена отказываться от создания автономного района в Закарпатской области. Следует отметить, что многие закарпатцы - причем независимо от национальности - уже сегодня имеют венгерские паспорта. В последнее время сигналы о «позитивном опыте» автономизации исходят из тех европейских стран, где сильны позиции пророссийских сил. Поэтому в этом вопросе нужно быть предельно осторожными и четко придерживаться Конституции Украины, которая такие образования исключает», - сказал Пилипенко.