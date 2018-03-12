У Савченко заявили, что нардеп не получала повестку на допрос в СБУ

Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями.

Внефракционный депутат Надежда Савченко не получала повесток или приглашений на допрос в СБУ, она находится с рабочим визитом в ПАСЕ.

Об этом сообщила пресс-секретарь нардепа Проторченко Татьяна на странице в Facebook.

"Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ. Повесток, приглашений или каких-либо других документов, Надежда Викторовна, соответственно, не получала", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Савченко вызывают на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

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8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели. Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (подготовка к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток.

Глава СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.